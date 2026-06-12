"Lo Zoo di 105" en tête des rendez-vous radio italiens  €

L'évolution des audiences moyennes par quart d'heure des principales radios nationales italiennes au cours d'une journée type du premier trimestre 2026. Le graphique illustre les variations de l'écoute selon les tranches horaires et met en perspective les performances des différentes stations tout au long de la journée. Source : radiospeaker.it
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