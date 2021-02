France Maghreb 2 revendique son titre de "1ère radio Franco-Maghrébine" à Marseille

Les Marseillais ont fait le choix d'être de plus en plus nombreux à écouter, tous les jours, France Maghreb 2 dont le triptyque est "Informer - Débattre - Divertir" et le slogan "la radio du vivre ensemble" : "France Maghreb 2 su capter et accompagner ses auditeurs au quotidien, grâce à sa proximité avec eux, et la diversité de ses émissions interactives, qui permettent à chacun d'intervenir dans l'émission de son choix, entre émissions politique et de débat, culturelle, économique, écologique, de divertissement et musicale. Tant à Marseille que sur l'ensemble de ses villes de diffusion en FM et en DAB+". À ce titre, France Maghreb 2 fait son apparition dans les sondages sur deux nouvelles villes : Bordeaux et Lille, avec la seule diffusion en numérique.