France Inter : une conférence avec François-Régis Gaudry

Le goût, c’est pas dans l’assiette c’est dans la tête ! Au menu de cette conférence, des expériences gustatives inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles pour apprendre ensemble à mieux déguster. François Régis-Gaudry recevra Gabriel Lepousez (agrégé de biologie, docteur en neurosciences, chercheur au sein de l’unité Perception et Mémoire de l’Institut Pasteur, et professeur à l’école du nez de Jean Lenoir), Stéphanie Le Quellec (cheffe doublement étoilée du restaurant La Scène à Paris) et Jérôme Gagnez (chroniqueur de l’émission "On va déguster" et fondateur de Vers le Vin").

Une soirée à vivre au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique et en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France.