France Inter : un nouveau podcast pour les 9/13 ans

Après "L’Amérique pour les kids" une série de Valérie Cantié, proposée aux plus jeunes lors de l’élection américaine, France Inter lance "Président, c’est comment ?", des podcasts à destination des 9-13 ans, deux mois avant le 1er tour de la présidentielle française, pour un décryptage de ce scrutin et des prérogatives du Président.

Laurence Peuron, journaliste au service politique de France Inter, a rencontré des jeunes et a écouté leurs interrogations, leurs mots, leurs regards sur la politique et la fonction présidentielle. Yaël Goosz, chef du service politique, répond à leurs interrogations de manière simple et factuelle.