France Inter : un concours pour revisiter le bandana de Renaud

Cet appel à contributions, lancé par Rebecca Manzoni dans son émission "Pop N’Co" le 7 novembre, ouvert à tous, prendra fin le 7 janvier 2021. Le jury, formé par les institutions partenaires, choisira 15 oeuvres lauréates. Celles-ci feront l’objet d’une exposition et seront présentées sur les sites internet de chacun des partenaires.

"En cette période incertaine pour les citoyens et le monde de la culture, France Inter, la Philharmonie de Paris- Musée de la musique, Le Parisien et Universal Music souhaitent plus que jamais affirmer leur soutien à la création et permettre à chacun d’accéder à la culture et de développer sa propre expression artistique".