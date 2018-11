France Inter sera-t-elle première radio de France ?

"Mon objectif est de gagner des auditeurs. Nous faisons de la radio pour cela. Ce qui me fait plaisir, c'est que nous avons définitivement installé France Inter comme une radio extrêmement puissante. Pas seulement une radio mais une marque opérant à la radio mais aussi sur le numérique, dans l'édition, à travers des spectacles originaux et des conférences. Notre belle audience n'est pas un accident mais le résultat d'un travail. C'est un moment de grâce, de grande joie pour toutes les équipes" notamment expliqué Laurence Bloch au Buzz Média Le Figaro en ajoutant qu'être la première radio de France "serait formidable. RTL a toujours été un concurrent extrêmement loyal et je ne me réjouirais pas du tout de la chute de RTL".