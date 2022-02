France Inter radio officielle des Victoires de la musique

Pour Jocelyn Perrotin, Directeur de la musique de France Inter : "La musique irrigue l'antenne et la grille de France Inter dans le but de refléter notre société sous toutes ses facettes, son métissage et sa culture. Nous nous efforçons d'accompagner les artistes de tous horizons, afin de les faire découvrir aux auditeurs et de les aider à se développer. Nous nous impliquons dans la valorisation de la richesse des productions françaises à travers l'exposition des titres et de la parole des artistes dans nos programmes. Dans cette logique, nous sommes heureux d'accompagner une nouvelle fois les Victoires de la Musique qui reflètent la photographie de l’année musicale écoulée".