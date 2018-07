France Inter : le meilleur des "Savanturiers" dans un livre

Fabienne Chauvière est spécialiste de l’agro-alimentaire, du spatial et de l’énergie. Elle a débuté sur France 3 avant de rejoindre France Inter. Depuis 2011, elle invite les grands scientifiques français dans son émission "Les Saventuriers", qui est devenue une chronique dans la matinale du week-end, depuis septembre dernier. Elle signe cet ouvrage intitulé "Les Grandes épopées qui ont fait la science", un livre qui compile les grandes interrogations "éternelles et contemporaines" : la modification du génome, l’exploration du cerveau, l’origine de l’homme et les secrets de l’intelligence animale, le Système solaire et les premiers instants de l’Univers, l’infiniment petit ou encore les prévisions météorologiques et l’avenir de la planète, sans oublier l’énigme mathématique contée par Cédric Villani.

Cet ouvrage de 284 pages intitulé "Les grandes épopées qui ont fait la science" est paru le 27 juin dernier. C'est une co-édition Flammarion : France Inter.