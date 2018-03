France Inter, franceinfo et France Culture disponibles sur Apple Music

Ce lancement marque une nouvelle étape pour la stratégie de développement de Radio France face à la révolution des usages, des modes de diffusion et de consommation de l’information sur les supports numériques. Pour répondre à la démultiplication des supports d’écoute de la radio, Radio France veut s’attacher à rendre ses radios hyper accessibles en cherchant à produire, éditer, et diffuser le bon contenu, au bon moment, sur la bonne plateforme.

Trois chaînes de Radio France font ainsi leur entrée sur Apple Music : France Inter (avec ses 6 millions d’auditeurs par jour et ses 34 millions d’émissions téléchargées, franceinfo (qui relate et analyse l'actualité avec 160 journalistes et ses 61 millions de vidéos vues sur l'ensemble des plateformes partenaires) et France Culture (qui se positionne désormais comme un "média global de la création, des idées et des savoirs" avec 21.8 millions de podcasts et 8 millions de visites tous supports).