France Inter et la Fnac reconduisent leur prix BD

Pour la huitième année, la Fnac, présentée comme premier libraire de France, et France Inter, présentée comme première radio de France, relancent le Prix BD Fnac France Inter. Le dispositif croise expertise éditoriale et exposition antenne afin de promouvoir la diversité du neuvième art tout en soutenant la création.

La présélection est établie par les libraires Fnac et les équipes de France Inter autour de vingt albums parus en 2025. Le jury grand public compte trente lecteurs retenus après appel à candidatures et cinq membres issus du Pass Culture, soit trente-cinq jurés. Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni, productrice de "Totémic" et du “Masque et la Plume” sur France Inter, réunit journalistes de la chaîne et libraires de la Fnac pour désigner le lauréat.Les candidatures sont ouvertes du vendredi 3 octobre au mardi 7 octobre sur le site dédié. Les personnes retenues lisent, évaluent et notent l’ensemble de la sélection en vue de déterminer les finalistes. Ce fonctionnement associe la communauté d’auditeurs-lecteurs de France Inter à la progression du prix, de la découverte des titres jusqu’au palmarès.

