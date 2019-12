France Inter : envie d’un petit shot de Beethoven ?

Neuf jours pour découvrir les neuf symphonies, ses neuf oeuvres les plus emblématiques et les plus jouées, en plongeant chaque jour dans l'une d'elles. Les neufs symphonies, écrites entre 1800 et 1824, permettent d'évoquer tout le parcours du compositeur, depuis ses débuts à Vienne jusqu'à sa dernière période, ainsi que toutes les facettes de sa personnalité musicale. De la 1re symphonie, encore emprunte du modèle classique de Mozart et d'Haydn, son maître, jusqu'à la 9e, où triomphe sur les vers des Schiller "L'ode à la joie" un idéal de fraternité et d'humanisme.

