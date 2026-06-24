France Inter dévoile sa programmation estivale du 29 juin au 23 août 2026

L’un des axes de cette programmation repose sur la présence renforcée des podcasts de France Inter à l’antenne. La station annonce ainsi la diffusion de plusieurs productions issues de son offre audio, parmi lesquelles "Espions, une histoire vraie" de Stéphanie Duncan, "Signé Lupin" de François Morel, "Le Code a changé" de Xavier de La Porte, "Interception", "Si besoin" de Nicolas Demorand, "Femmes d’exception" de Laure Adler ou encore "Expédition Antarctique" de Sophie Bécherel.

Les week-ends accueillent également plusieurs nouveautés avec "Rencontre avec un tube" de Thomas Poitevin et Morgane Cadignan à 8h55, "Photo de famille" de Mathilde Serrell le samedi à 10h, "Les Affaires reprennent" de Camille Combal le samedi à 12h, "Dans la place" de Nora Hamadi le samedi à 13h, "La Canción" de Camille Diao le dimanche à 12h et "Les Inédits de Mezrahi" avec Raphaël Mezrahi en août à 17h.

Enfin, la musique demeure enfin un marqueur fort de la grille estivale avec la couverture de nombreux festivals et concerts, des Nuits de Fourvière à Rock-en-Seine, en passant par Beauregard, Les Eurockéennes, Les Francofolies de La Rochelle, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac et La Route du Rock.