France Inter dévoile sa programmation estivale du 29 juin au 23 août 2026

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Du lundi 29 juin au dimanche 23 août 2026, France Inter propose "Un été avec France Inter", une programmation qui s’appuie sur de nouveaux rendez-vous et sur plusieurs incarnations estivales de ses émissions. Parmi les nouveautés figurent "Music Queer" du 29 juin au 24 juillet puis "Music Queens" du 27 juillet au 21 août, diffusés du lundi au vendredi à 7h22 avec Rebecca Manzoni. À 7h55, Sylvain Tesson signe "Un été avec Nietzsche", tandis que Mathilde Serrell propose "Les Mots nouveaux" à 8h50 et Fabrizio Bucella "C’est prouvé" à 8h55. À partir du 6 juillet, Charles Pépin prend l’antenne à 9h avec "Sous le soleil de Platon". Eva Roque anime "Grand bien vous fasse, c’est aussi l’été" à 10h, tandis que "Le Débat de midi" est présenté par Paola Puerari en juillet puis Victor Dekyvère en août. À 13h20, François Morel interprète "Signé Lupin" à partir du 13 juillet avant l’arrivée, le 3 août, de "L’Odyssée de Pagnol" racontée par Ariane Ascaride.
Les podcasts s’invitent à l’antenne
L’un des axes de cette programmation repose sur la présence renforcée des podcasts de France Inter à l’antenne. La station annonce ainsi la diffusion de plusieurs productions issues de son offre audio, parmi lesquelles "Espions, une histoire vraie" de Stéphanie Duncan, "Signé Lupin" de François Morel, "Le Code a changé" de Xavier de La Porte, "Interception", "Si besoin" de Nicolas Demorand, "Femmes d’exception" de Laure Adler ou encore "Expédition Antarctique" de Sophie Bécherel.
Les week-ends accueillent également plusieurs nouveautés avec "Rencontre avec un tube" de Thomas Poitevin et Morgane Cadignan à 8h55, "Photo de famille" de Mathilde Serrell le samedi à 10h, "Les Affaires reprennent" de Camille Combal le samedi à 12h, "Dans la place" de Nora Hamadi le samedi à 13h, "La Canción" de Camille Diao le dimanche à 12h et "Les Inédits de Mezrahi" avec Raphaël Mezrahi en août à 17h.
Enfin, la musique demeure enfin un marqueur fort de la grille estivale avec la couverture de nombreux festivals et concerts, des Nuits de Fourvière à Rock-en-Seine, en passant par Beauregard, Les Eurockéennes, Les Francofolies de La Rochelle, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac et La Route du Rock.
Les week-ends accueillent également plusieurs nouveautés avec "Rencontre avec un tube" de Thomas Poitevin et Morgane Cadignan à 8h55, "Photo de famille" de Mathilde Serrell le samedi à 10h, "Les Affaires reprennent" de Camille Combal le samedi à 12h, "Dans la place" de Nora Hamadi le samedi à 13h, "La Canción" de Camille Diao le dimanche à 12h et "Les Inédits de Mezrahi" avec Raphaël Mezrahi en août à 17h.
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