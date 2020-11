France Inter annonce le retour d'Édouard Baer

Édouard Baer, entouré d'invité, avec son style si particulier, apportera légèreté, bonne humeur et toujours beaucoup de poésie en cette période singulière. Un grand moment de partage et d'émotions pendant lesquels les auditeurs pourront intervenir et raconter leur quotidien, leurs expériences et leurs anecdotes. Les auditeurs retrouveront, dès ce samedi de 21h à 23h, le reporter Jack Souvant en déambulation dans les rues de Paris à la rencontre des passants tout en respectant les distances de sécurité.