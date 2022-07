France Inter : "Inside Kaboul" décliné en émissions et en podcasts

Depuis octobre 2021, plus de 300 notes vocales, échangées entre Marwa, Raha et Caroline Gillet, ont été diffusées dans Un jour dans le monde de Fabienne Sintes. Le lundi 15 août, pour marquer la date anniversaire de la prise de Kaboul, Inside Kaboul se déclinera en podcast (disponible également en anglais) et en deux émissions inédites, à 15h et 22h, pour revivre les récits captivants de ces deux jeunes filles au cours de cette année si dramatique.Par ailleurs, le projet sera adapté en série animée, réalisée par Denis Walgenwitz, à partir des sons de Marwa et Raha ainsi que du travail de l’artiste afghane Kubra Khademi (Production Les films du poisson / Tchak/ pour France Inter).