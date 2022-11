France Culture : un nouveau podcast original

Comment apparaissent les épidémies ? Comment marquent-elles les sociétés et influencent-elles les politiques ? Qu’apprend-on de virus en virus ? Comment trouve-t-on les bons traitements et comment ces enseignements ont-ils permis à la planète d’affronter la pandémie de Covid-19 ?Lancée fin mars 2022, la nouvelle collection "Mécaniques des épidémies" dévoile l’histoire de virus et de pandémies récentes dans des récits menés par Renaud Piarroux, médecin de terrain et chercheur, tout en racontant la formidable histoire des progrès de la médecine : du Sida à la Covid, du choléra à la grippe.L'intégralité des épisodes est à retrouver ICI