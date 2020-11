France Culture : un livre via l'émission "La méthode scientifique"

Connaîtrons-nous la structure de l’univers ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Remonterons-nous jusqu’au Big Bang ? Pourrons-nous coloniser une autre planète ? Voilà quelques-unes des questions abordées dans ce livre consacré à l'espace sous la bannière de l'émission "La Méthode scientifique".

Rappelons que Nicolas Martin est producteur sur France Culture de cette émission, une heure quotidienne de savoir autour des sciences, toutes les sciences, et sur les problématiques éthiques, politiques, économiques et sociales qui font l'actualité de la recherche. Il produit également "Les Idées claires", un podcast hebdomadaire de lutte contre la désinformation, sur France Culture et franceinfo. Par ailleurs, il poursuit une carrière de scénariste et réalisateur dans le cinéma et participe à l’émission Le Cercle cinéma sur Canal +.