France Culture prépare une "Veillée pour l’Ukraine"

Cette veillée, présentée par Arnaud Laporte et Claire Chazal, proposera des lectures extraites de "Les soirées du hameau près de Dikanka" de Nikolaï Gogol et en intégralité "Les chevaux de feu", conte ukrainien de Mykhaïlo Kotsioubynsky par près d’une soixantaine d'artistes et de personnalités de la culture qui se relaieront.

En amont de cette veillée, France Culture proposera une émission spéciale en direct de 18h à 20h, présentée par Emmanuel Laurentin et Marie Sorbier après le journal de la rédaction et avec le concours des envoyés spéciaux en Ukraine.