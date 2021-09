France Culture organise "La dictée de l'espace"

Le musée de l’Air et de l’Espace et France Culture font leur rentrée scolaire en co-organisant la première Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante et la participation de Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, Rachid Santaki, fondateur et producteur de La Dictée Géante et Olivia Gesbert, productrice à France Culture.

La première Dictée de l’Espace avec "La Dictée Géante" se déroulera au musée de 15h à 15h30. Près de 1 000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit, auquel seront conviés acteurs et associations du territoire, dans une démarche de démocratisation culturelle.