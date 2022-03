France Culture lance le 8e Prix Cinéma des étudiants

Le Coup de cœur des Jeunes ACID-France Culture récompense un film soutenu par les deux institutions et soumis au vote du même jury. L’année dernière le jury avait élu "143 rue du désert" d’Hassen Fehrani. Cette année encore, France Culture lance un nouvel appel en direction des étudiants qui aiment le cinéma. Ils testeront leur sens critique en intégrant le jury du Prix Cinéma des étudiants 2022. Ils visionneront les 7 films en lice pour le Prix Cinéma des étudiants et le Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture, et recontreront les 7 réalisateurs en ligne, voteront et décerneront leurs prix lors du Festival de Cannes.