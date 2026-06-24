France Culture explore le récit collectif de l’équipe de France

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La série documentaire revient sur le parcours des près de 950 joueurs ayant porté le maillot bleu et s’intéresse à ce que cette équipe raconte de la société française au fil des décennies. Portée notamment par les témoignages de Didier Deschamps, Michel Platini, Emmanuel Petit, Luis Fernandez et Marius Trésor, elle associe également les analyses d’historiens, de sociologues et de spécialistes du football.
Produite dans le cadre de "LSD, La série documentaire", cette création audio de 8x30 minutes est disponible dès maintenant sur franceculture.fr et l’application Radio France avant une diffusion à l’antenne du 22 au 25 juin de 16h à 17h. Elle explore les notions de collectif, de diversité, de mémoire et d’identité à travers l’un des récits populaires les plus marquants de l’histoire française.
Produite dans le cadre de "LSD, La série documentaire", cette création audio de 8x30 minutes est disponible dès maintenant sur franceculture.fr et l’application Radio France avant une diffusion à l’antenne du 22 au 25 juin de 16h à 17h. Elle explore les notions de collectif, de diversité, de mémoire et d’identité à travers l’un des récits populaires les plus marquants de l’histoire française.
Du lundi au jeudi, "LSD, La série documentaire" explore les grandes questions de notre temps, les cultures et les savoirs. Chaque semaine, l’émission développe un thème à travers quatre épisodes complémentaires. Avec cette nouvelle série consacrée aux Bleus, France Culture mobilise son savoir-faire documentaire pour proposer une lecture historique et sociétale de l’équipe de France masculine de football à l’occasion de la Coupe du monde.