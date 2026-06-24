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Mercredi 24 Juin 2026 - 17:00

France Culture explore le récit collectif de l’équipe de France


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À l’occasion de la Coupe du monde, France Culture lance "Allez les Bleus ! Une histoire française", une série documentaire de 8 épisodes de 30 minutes signée François Da Rocha Carneiro et réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Disponible dès maintenant sur franceculture.fr et l’application Radio France, elle est diffusée du 22 au 25 juin de 16h à 17h dans le cadre de "LSD, La série documentaire".


France Culture explore le récit collectif de l’équipe de France

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La série documentaire revient sur le parcours des près de 950 joueurs ayant porté le maillot bleu et s’intéresse à ce que cette équipe raconte de la société française au fil des décennies. Portée notamment par les témoignages de Didier Deschamps, Michel Platini, Emmanuel Petit, Luis Fernandez et Marius Trésor, elle associe également les analyses d’historiens, de sociologues et de spécialistes du football.
Produite dans le cadre de "LSD, La série documentaire", cette création audio de 8x30 minutes est disponible dès maintenant sur franceculture.fr et l’application Radio France avant une diffusion à l’antenne du 22 au 25 juin de 16h à 17h. Elle explore les notions de collectif, de diversité, de mémoire et d’identité à travers l’un des récits populaires les plus marquants de l’histoire française.

Du lundi au jeudi, "LSD, La série documentaire" explore les grandes questions de notre temps, les cultures et les savoirs. Chaque semaine, l’émission développe un thème à travers quatre épisodes complémentaires. Avec cette nouvelle série consacrée aux Bleus, France Culture mobilise son savoir-faire documentaire pour proposer une lecture historique et sociétale de l’équipe de France masculine de football à l’occasion de la Coupe du monde.

Tags : France Culture, LSD, Radio France, série



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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