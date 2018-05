France Culture et franceinfo : un podcast contre les Fake News

"Les idées claires" est un podcast audio de 9 minutes disponible sur les sites franceculture.fr et franceinfo.fr. La démarche s’articule chaque semaine, au fil de l’actualité, autour d’un podcast audio et d’un format vidéo court de 3 minutes pour les sites franceculture.fr et franceinfo.fr, les plateformes vidéo et les réseaux sociaux. Le module "Les idées claires" fera également l’objet d’une programmation à l’antenne de France Culture, cet été. À venir dans les prochaines semaines, "Comment peut-on encore croire que la terre est plate ?", "Mange-t-on mieux aujourd’hui qu’hier ?" ou encore "Y-a-t-il une de nos données personnelles qui soit encore protégée ?". Producteur de "La Méthode scientifique" sur France Culture, Nicolas Martin, décrypte chacune de ces thématiques avec un expert du sujet traité.