France Culture en direct des Utopiales de Nantes

Ce vendredi 30 octobre, artistes et scientifiques, créateurs et auteurs, se succéderont pour des masterclasses et des émissions de France Culture enregistrées en public de 12h à 18h30.

Parmi les rendez-vous de la journée, l'émission "La méthode scientifique" de Nicolas Martin sera, à partir de 16h, diffusée en direct autour du thème "La SF : punk fiction ?". À 18h, France Culture sera enregistrée l'émission "Le Rayon BD" de Victor Macé de Lépinay qui sera diffusée le 1er novembre à 16h. Il recevra Jérémy Perrodeau, pour sa nouvelle bande dessinée, "Le long des ruines" (aux Éditions 2024) et Denis Bajram, pour "Inhumain", paru aux Éditions Dupuis.