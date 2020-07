France Culture diffuse les projets lauréats de l’appel à écriture de fictions radiophoniques

Alors que le pays était confiné et la création en danger, France Culture a lancé avec la SACD et en partenariat avec le Théâtre de la Ville, un programme de soutien aux auteurs et aux acteurs à travers un appel à écriture de fictions radiophoniques de 15 minutes sur le thème "Imagine le monde de demain". Le jury, composé des conseillères littéraires du service des fictions, de réalisateurs et réalisatrices de fiction, d’auteurs et d’acteurs, a reçu plus de 1500 textes proposés sous la forme de dialogues, de monologues dramatiques, de scénarios radiophoniques ou de pièces chorales. La plupart des auteurs et autrices n’avaient jamais écrit pour France Culture.

Enregistrés par des réalisateurs et réalisatrices de fictions, ces textes sont actuellement diffusées sur l’antenne de France Culture à 13h35 et disponibles sur franceculture.fr.