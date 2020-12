France Culture : Jean Beghin nommé directeur des programmes

Jean Beghin aura pour mission de conduire la stratégie éditoriale, d’assurer la dynamique et la cohérence de l’antenne et de créer de nouveaux formats pour enrichir l’offre des programmes de la station. Jean Beghin a occupé la direction de l’antenne de France Inter entre 2006 et 2010 avant de devenir directeur-adjoint chargé des programmes de France Bleu puis en charge des Ateliers de Création. Titulaire d'une licence d'anglais et diplômé en sciences de l'information et de la communication du CELSA, Jean Beghin entra à Radio France en 1985 comme journaliste à France Culture, France Musique et FIP. Il exerça également comme journaliste, rédacteur en chef puis directeur de RFM entre 1989 et 2001. Il collabora aussi avec RTL2, Europe 1 et France 3.