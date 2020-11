France Bleu soutient les artisans et les commerces de proximité

France Bleu, qui se positionne comme "le média du circuit court du service public", soutient les nouvelles offres dans les territoires : vente à emporter, livraison ou service à domicile… France Bleu met en avant toutes les initiatives des commerces et des artisans de proximité : "une aide très concrète à la préservation des emplois et au maintien du lien social".

Par ailleurs, les 44 matinales accueillent, à 7h15, "La nouvelle Éco" une chronique sur les initiatives locales et la relocalisation de l’économie et, chaque jour, à 7h55, dans "Circuits courts", une autre chronique où chaque station locale de France Bleu donne la parole aux artisans, agriculteurs, restaurateurs et met en avant les producteurs locaux de services de proximité, marchands ou non marchands, de consommation locale, de distribution locale…