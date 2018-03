France Bleu s’installe à Vesoul

Toujours en direct et en public depuis la boulangerie du Théâtre, France Bleu ouvre ses micros à de nombreux invités. Ils font battre le coeur du département et seront les invités du jour. Alain Chrétien, le maire de Vesoul à 7h17 pour une présentation de la ville et puis dès 9h plongeon au coeur de l’histoire avec Romain Joulia, le directeur des archives départementales qui donnera de nombreux conseils pour réussir son arbre généalogique. Dès 12h, la radio de la Franche-Comté proposera le forum de la Presse pour un échange d’idées

entre Jean-Luc Quivogne Président de la Chambre de Commerce et d’industrie, Ziad Khoury, préfet de la Haute Saône et Alain Chrétien maire de Vesoul. Un débat à suivre en public.