France Bleu s'engage pour nos arbres et nos forêts

Ce vendredi 25 novembre, France Bleu promet une journée spéciale sur toutes ses antennes et sur le terrain. Toute la journée, des matinales et des matinées thématisées pointeront les enjeux et les risques encourus par nos forêts, évoqueront la gestion des ressources, le réchauffement climatique, les différents usages du bois… avec les partenaires des Coopératives Forestières et de l’ONF.

"Parce que notre engagement est concret, et parce que les jeunes générations sont plus que jamais motivées, nous organisons avec près d’une quarantaine d’établissements scolaires des visites de chantiers forestiers et la plantation d’essences adaptées à chaque climat, dans chaque région" indique le réseau local de Radio France.