France Bleu s'engage pour les forêts

France Bleu porte, avec ses partenaires des forêts publiques et privées, un projet qui consiste à mobiliser et rassembler ses auditeurs et internautes autour d’une action valorisant l’importance des arbres, des forêts et des forestiers qui les gèrent au quotidien. Et au-delà, faire comprendre sur le terrain les conséquences du changement climatique et les actions à engager notamment par le renouvellement et l’adaptation des forêts françaises.

Entre le 20 et le 28 novembre, 36 chantiers de reboisement sont lancés avec France Bleu, l’ONF, Agir pour la forêt, Les Coopératives Forestières et Plantons pour l’avenir.