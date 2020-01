France Bleu s’allie à Waze pour renforcer son offre trafic

"Grâce aux données d’analyse du trafic de Waze, en temps réel et prévisionnelle, ainsi qu’à la communauté des utilisateurs de l’application, France Bleu illustre une nouvelle fois ses objectifs de proximité avec ses auditeurs et ses compétences de média de service" indique un communiqué.

Cette nouvelle offre d’info trafic sera disponible non seulement sur les principales métropoles, mais également de façon tout aussi fine sur toutes les villes couvertes par chaque radio. À titre d’exemple, France Bleu Hérault peut suivre en simultané la circulation dans les agglomérations de Montpellier, Béziers et Sète, ce qui correspond aux besoins d’info trafic des auditeurs de cette radio…