France Bleu remet un chèque à l'association "Dons solidaires"

France Bleu et Claudio Capéo revêtent l’habit rouge du Père Noël pour faire briller, plus que jamais cette année, les yeux des enfants défavorisés ! "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission !" se revendique résolument solidaire et ouvrira son antenne au chanteur qui veut croire à un "Noël pour tous cette année". Ainsi, Claudio Capéo remettra un chèque de 10 000 € à Dominique Besançon, Déléguée générale de l’association "Dons Solidaires". Cette somme est destinée à offrir un Noël aux enfants dont les parents, durement touchés par la crise, ne pourront pas acheter de jouets.

L’association "Dons solidaires" se mobilise depuis onze ans pour offrir aux plus fragiles "Un beau Noël, un Noël pour tous".