France Bleu passe en grille d'été le 2 juillet

Parmi les nouveautés, on retiendra "On découvre ensemble, l'été" de 12h à 13h pour découvrir des lieux touristiques emblématiques, des rassemblements populaires, des événements locaux, des personnalités régionales, des traditions estivales… L'émission sera suivie entre 13h et 14h par "Les Cahiers de vacances". Pour commencer l’après-midi, France Bleu diffusera ce magazine qui emmènera les auditeurs aux quatre coins de France. Une heure pour découvrir des rassemblements populaires, des personnalités régionales, des événements locaux. En semaine encore, France Bleu misera cet été sur "Le Club été France Bleu" et promet d'ores et déjà 3 heures de dépaysement, sur les lieux touristiques les plus emblématiques, avec ses auditeurs.