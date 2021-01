France Bleu partenaire média de Women Equity

Parce que "La nouvelle Éco" est une chronique sur le fait économique du jour, les initiatives locales et la relocalisation de l’économie, elle est donc un moment privilégié pour valoriser ces 50 plus belles performances d’entreprises indépendantes issues d’un ensemble de plus de 40 000 PME et ETI françaises distinguées dans cette dernière édition. "La nouvelle Éco" fait partie des marqueurs forts de l’engagement local de France Bleu qui remplit sa mission de service public et revendique son positionnement de média de proximité.