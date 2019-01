France Bleu partenaire des Laval Virtual Days

Les technologies immersives invitent à s’interroger sur l’évolution des médias dits traditionnels et à penser le journalisme sous un nouveau jour. Y aura-t-il d’autres technologies, sur quels supports, pour quels types de contenus ? France Bleu présentera des cas d’usage sur "la radio et les services de proximité de demain" avec notamment une expérience pédagogique à 360° et le son 3D au coeur du phare de Cordouan. Productions innovantes, conférences, table ronde, démonstrations et networking sont au programme de cette rencontre en compagnie de plusieurs grands médias et experts. Cette édition crée l’opportunité d'échanger autour de ces questions et de découvrir les innovations de demain au service des médias.Inscriptions : ICI