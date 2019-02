France Bleu : les auditeurs invités à assister aux matinales

À l'heure où le traitement de l'information par les médias est débattu, France Bleu organise ce 28 février une journée spéciale "Info de proximité". En accueillant des auditeurs dans les matinales, France Bleu a un objectif : "faire découvrir les coulisses de la radio leader sur l'information locale et faire comprendre comment se construit l'information de proximité".

Les antennes de Radio France ont donc décidé d'inviter les auditeurs à assister à la fabrication de leur matinale. Ils pourront intervenir à l'antenne sur la thématique d'actualité traité ce jour-là et réagir à la façon dont est composée l'offre d'information et de programmes du matin : perception, compréhension des décisions prises dans leur traitement...