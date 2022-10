France Bleu lance un nouveau cycle de consultations

Dès à présent et durant toute la saison, via les plateformes numériques et les antennes, France Bleu donne la parole à ses auditeurs. Pour ce premier volet, le site du réseau local de Radio France et celui de Make.org accueillent pendant près de deux mois toutes les idées et toutes les solutions que souhaitent émettre les auditeurs et les internautes invités à répondre à la question : "Quelles solutions pour faire des économies d’énergie au quotidien ?"

Le but est d’aboutir à des résultats concrets et pérennes qui valorisent les initiatives locales les plus utiles à notre vie quotidienne et imaginer de nouvelles pistes de réflexion.