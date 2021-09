France Bleu lance le "Prix France Bleu du jeu vidéo"

Quatre jeux seront présentés entre les mois de septembre et décembre 2021, sélectionnés par Canard PC. Chaque deuxième samedi et dimanche du mois, un nouveau titre sera présenté sur l’antenne de France Bleu, dans l’émission "C'est L’happy hour week-end" de 18h à 19h par Géraldine Mayr et Benoît Prospéro. Le jeu du mois sera aussi présenté dans la chronique "L’actu du jeu vidéo" présentée par Cédric Ruiz. Il sera également relayé sur francebleu.fr. et les réseaux sociaux.

Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, le jury sera composé d’un auditeur de France Bleu, d’un lecteur de Canard PC, de représentants de France Bleu et de Canard PC. Le nom du lauréat sera révélé en avril 2022 et le prix remis à cette occasion.