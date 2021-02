France Bleu lance le Prix France Bleu - L’Histoire en Polar

Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, le jury est composé de 13 auditrices et 13 auditeurs sélectionnés parmi les 1 200 candidatures déposées cette année sur francebleu.fr, soit plus du double des candidatures de la première édition.Issus de toutes les régions de France, ces jurés dialogueront avec leur antenne France Bleu locale. De la professeure d’histoire au médecin, du policier à l’animatrice d’un blog de lecture, tous sont déjà des dévoreurs de polars. Ils partagent avec France Bleu et les cinq auteurs en compétition la passion de leur patrimoine régional et sa mise en perspective historique.France Bleu consacre une page événement au "Prix France Bleu - L’Histoire en Polar" et donne aussi à découvrir les dix premières pages du roman du mois, ICI