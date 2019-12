France Bleu lance le "Prix France Bleu Grands Détectives"

Ce prix récompensera un roman policier français parmi une sélection de 5 ouvrages, publiés au premier semestre 2020 dans la collection "Grands Détectives". Un roman qui accompagnera peut être le prochain été 2020. France Bleu part donc à la recherche d'amateurs de lecture, et de polars, surtout ceux ayant une toile de fond historique pour intégrer le jury de ce nouveau prix.

Si la candidature d'un auditeur est retenue, celui-ci recevra 5 romans français parus entre janvier et mai, publiés par les Éditions 10/18 dans la collection "Grands détectives", à lire entre janvier et mai 2020. Le lauréat du Prix sera annoncé au mois de juin 2020.