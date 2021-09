France Bleu lance "Mon AZF - Histoires de Toulousains"

France Bleu Occitanie diffuse du 6 au 21 septembre une série audio racontée par Magyd Cherfi (par ailleurs écrivain, acteur, chanteur et membre du groupe toulousain Zebda). Une centaine de témoignages, souvent bouleversants, recueillis pendant deux mois dans les quartiers de Toulouse et présentés en 12 épisodes thématisés à retrouver sur l'antenne de France Bleu Occitanie, du lundi au vendredi à 7h45 et 17h45, sur francebleu.fr et sur l’application France Bleu.

Rappelons que France Bleu Occitanie est la radio de proximité du service public, implantée à Toulouse. Elle émet dans la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Ariège, l’Aveyron, le Lot et l’Aude.