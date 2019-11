France Bleu : la 4e édition de d'Stìmme est lancée

Le concours d’Stìmme – les voix en alsacien – est organisé par France Bleu Elsass et l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle depuis 2016. Pour cette 4e édition, France 3 Grand Est s’est associé à cette formidable opération, donnant ainsi une nouvelle dimension et une visibilité supplémentaire au concours. Ce concours de chant en langues régionales a pour but de faire découvrir au public les nouveaux talents de la chanson en alsacien et en platt. Il s’adresse à tous les artistes, amateurs et semi-professionnels, sans limite d’âge. Les trois grands finalistes du concours, parrainés par des artistes professionnels de la scène régionale, auront l’opportunité de se produire sur scène lors d’une soirée concert d’envergure à Strasbourg le 6 juin prochain.