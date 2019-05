France Bleu : grève aujourd'hui contre les matinales filmées

"Le projet de matinales filmées est uniquement une opération de communication : il s'agit de prouver au gouvernement que le temps d'antenne va bien être rallongé. La forme prime sur le fond. Et peu importe pour notre direction que cette grossière manipulation se fasse au détriment de l'information, de nos emplois et de nos conditions de travail" souligne le SNJ France Télévisions qui dénonce lui aussi, et comme le SNJ Radio France, ce projet. "Les matinales communes déjà expérimentées depuis 2018 prouvent surtout qu'elles n'apportent rien, ni aux salariés, ni aux téléspectateurs" poursuit le syndicat.

"Toutes les locales, même les petites équipes, déjà épuisées, avec la charge ajoutée du numérique, sont concernées" indiquait pour sa part le SNJ Radio France, il y a quelques jours.