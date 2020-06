France Bleu fête la réouverture des salles de cinéma

France Bleu met en jeu un an de cinéma (soit une séance par semaine offerte à un auditeur ou une auditrice de France Bleu grâce aux Chèques Cinéma Universels) toute la journée du mercredi 24 juin. Cette opération jeu sera reconduite le week-end des 27 et 28 juin dans le 16h/19h (qui offrira à nouveau un an de cinéma) puis toute la semaine du 29 juin au 3 juillet avec cette fois 3 fois un an de cinéma à gagner...

Ce mercredi, donc, le cinéma sera à l’honneur toute la journée sur France Bleu avec des professionnels du grand écran. Une journée rythmée par quelques airs parmi les incontournables de la musique de film (Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, Skyfall d'Adèle, My heart will go de Céline Dion...).