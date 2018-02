France Bleu en force au Salon de l'Agriculture

Pour cette édition 2018 du Salon International de l'Agriculture, 15 stations locales de France Bleu sont mobilisées à partir de ce samedi 24 février, date d'ouverture de "la plus grande ferme de France". Jusqu'au 4 mars, elles vont se relayer sur le stand de Radio France. Au total, 8 émissions spéciales seront diffusées sur l'ensemble du réseau soit un volume de plus de 50 heures de programmes depuis la Porte de Versailles, en direct et en public.

Coup d'envoi demain matin à 09h avec France Bleu Normandie...