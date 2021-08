France Bleu en Journée spéciale, ce 30 août

Depuis 5h ce matin, France Bleu propose des rendez-vous sur ses 44 antennes avec des matinales et des matinées spéciales. Plusieurs programmes seront consacrés à cette journée spéciale. De 12h à 13h, "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission" présenté par Willy Rovelli recevra notamment Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et Bruno Mégarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris. De 13h à 14h, l'émission "Ma France" présentée par Wendy Bouchard, et avec Régis Mailhot ou encore, de 15h à 16h, l'émission "C’est déjà demain" avec Frédérique Le Teurnier.