France Bleu dévoile sa compilation de l'été

Un triple album de 48 titres pour toute la famille, à écouter sur la route des vacances... Avec les tubes de Vianney "N'attendons pas", M. Pokora "Si t'es pas là", Jenifer "Comme c'est bon", Dojo Cat "Say so", Vitaa & Slimane "Avant toi", Claudio Capéo "C'est une chanson", LEJ "Tous les deux", Christophe Maé "La vie d'artiste"...

À noter que France Bleu préparé une journée spéciale pour mettre en avant sa compilation : tout au long de la journée du vendredi 17 juillet, les auditeurs pourront retrouver à l'antenne tous les titres de la compilation "L'été France Bleu 2020" et pourront également tenter de gagner ce triple album.