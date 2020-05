France Bleu a 40 ans aujourd'hui : le message de Sibyle Veil

Rédigé par Brulhatour le Mardi 19 Mai 2020 à 16:10 | modifié le Mardi 19 Mai 2020 à 16:10

France Bleu célèbre aujourd’hui ses quarante ans, dans un contexte inédit. "Depuis sa création, année après année, France Bleu s’est implanté avec force sur le territoire et a tissé des liens indéfectibles avec ses auditeurs" rappelle le réseau de Radio France. Plus que jamais, France Bleu est "un acteur incontournable de l’information, des services et du divertissement de proximité".