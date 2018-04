France Bleu Saint-Etienne Loire lance "Les Révélations"

Les candidats envoient leurs oeuvres à France Bleu Saint-Etienne Loire du 1er au 21 mai 2018. 15 artistes seront alors sélectionnés et la liste sera présentée sur l’antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire le vendredi 25 mai entre 18h et 19h. Ces 15 titres seront mis en ligne (son et image) sur francebleu.fr et sur les sites partenaires. Ils seront soumis au vote du public du 25 mai au 15 juin et seront diffusés sous forme d’extraits du 28 mai au 15 juin sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Les 4 premiers au classement du public, connus le 15 juin, se produiront lors d’une finale le mercredi 20 juin à 19h30 sur la scène du Casino de Saint-Galmier, devant un jury composé de personnalités et des partenaires de l’opération pour élire "LA" révélation 2018.