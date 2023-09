France Bleu Provence joue à l'extérieur

Ces dispositifs extérieurs sont rendus possibles par une parfaite cohésion entre les équipes des programmes (les animateurs) et celles de la rédaction (les journalistes). La rédactrice en chef de France Bleu Provence, Nelly Assenat, et le responsable des programmes, Maël Lerner, avancent main dans la main sur les sujets, avec une programmation du rôle de chacun millimétrée. Cela est d'autant plus nécessaire que pendant ce temps l'actualité de s'arrête pas à Marseille. Dernier coup de tonnerre en date : une crise sans précédent à l'Olympique de Marseille, qu'il faut bien sûr traiter et analyser à l'antenne. En plus de tout le reste.