France Bleu Paris célèbre Halloween

Ce matin, France Bleu Paris a donc fêté, à sa manière, Halloween avec David Kolski qui prend la direction des rues de la capitale pour y retrouver les auditeurs de la station. Particulièrement inspiré, l'animateur a d'abord fait étape dans un magasin de déguisements près de la Place de la République à Paris avant de distribuer quelques bonbons notamment aux plus jeunes auditeurs.

Tous les matins, France Bleu Paris réveille de 7h à 9h avec la matinale de Romain Ambro entouré d'Alexis Thiebaut, Fabien Emo, la rédaction de France Bleu Paris, et David Kolski qui vient à la rencontre des franciliens pour parler de leur quotidien, de l'actu, de leurs métiers... au coeur de cette matinale, et de la bonne humeur avec cette nouvelle équipe du matin en place depuis la rentrée sue France Bleu Paris.