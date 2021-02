France Bleu Occitanie fête ses 10 ans

Du 1er au 15 février, tous les matins, du lundi au vendredi, Sébastien Brethenou intervient en direct d'un marché ou d'un centre-ville entre 07h30 et 11h et offre à des commerçants et à des habitants des tee-shirts ou des récepteurs de radio DAB+ et FM collectors aux couleurs des 10 ans de France Bleu Occitanie.

L'opération "10 villes en 10 jours" passera par Blagnac (le 1er février), par Carcassonne (le 2 février), par Pamiers (le 3 février), par Auch (le 4 février), par Colomiers (le 5 février), par Toulouse (le 8 février), par Castres (le 9 février) , par Montauban (le 10 février), à par Saint-Gaudens (le 11 février) et par Albi (le 12 février).

Et tout au long de ces 15 jours, les auditeurs pourront jouer sur l'antenne et tenter de remporter ces cadeaux collectors...